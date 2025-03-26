Новак: Россия оценивает ущерб от подрыва ГИС «Суджа» в Курской области

Восстановление газоизмерительной станции «Суджа» после подрыва ВСУ зависит от будущих договоренностей с европейскими государствами, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак. Он добавил, что в настоящий момент российские эксперты проводят оценку ущерба, нанесенного энергетическому объекту в Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Но в целом, как вы знаете, этот маршрут — по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что по предварительным оценкам станция получила значительный ущерб, а на введение ее в строй потребуется длительное время.

Через ГИС «Суджа» газ по трубопроводу Уренгой—Помары—Ужгород поступал в Словакию и в меньшей степени — в Венгрию, Сербию, Австрию и Румынию. До 1 января 2025 года это была единственная станция по перекачке газа в европейском направлении. Потом Украина остановила транзит. С 7 августа 2024 года станция контролировалась вторгшимися в Курскую область украинскими военными. Подрыв, по данным Минобороны, был совершен ими 21 марта во время отступления. В России атаку признали террористическим актом. Украина обвиняла в подрыве станции российские войска.

18 марта во время переговоров Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о временном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре. После этого Москва неоднократно обвиняла Киев в нарушениях договоренностей. Так, сегодня, 26 марта, Минобороны сообщало, что этой ночью ВСУ пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму. В Курской области БПЛА атаковал один из энергообъектов, а в Брянской области пострадал филиал ПАО «Россетти Центр — Брянскэнерго».