Власти Ростова в суде требуют от Водоканала провести внеочередное собрание акционеров

Администрация Ростова подала в арбитражный суд иск к АО «Ростовводоканал» с требованием созвать внеочередное общее собрание акционеров. Об этом сообщается на сайте суда. Подробности в открытых материалах судебного дела не публикуются.

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Как известно, администрация Ростова является акционером «Ростовводоканала» с долей 25%. Основная доля принадлежит АО «Евразийский» (Москва), которое в настоящее время находится в процедуре банкротства.

Фактическим бенефициаром «Евразийского» ранее был Станислав Светлицкий. В 2020 году Пролетарский районный суд Ростова признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 12 годам лишения свободы. Приговор также предусматривал изъятие имущества Станислава Светлицкого в доход государства в счет погашения ущерба от совершенного преступления. В числе этого имущества — доля в АО «Евразийский» и связанные с ним акции АО «Ростовводоканал». Эти активы были переданы в распоряжение Росимущества, которое планировало продать их с торгов еще в 2022 году. Однако, торги были отменены из-за несогласия Станислава Светлицкого с оценкой акций.

Сергей Иванов