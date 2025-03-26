За 2024 год на Кубани ущерб от ИТ-преступлений превысил 7 млрд рублей

В Краснодарском крае за 2024 год ущерб от преступлений в сфере информационных технологий превысил 7 млрд руб. Об этом рассказал врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов, выступая в ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, в 2024 году правоохранительные органы раскрыли порядка 30 тыс. преступлений. Высокой оставалась раскрываемость наиболее тяжких деяний, включая убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи и разбои. Кроме того, установлено местонахождение более 200 пропавших без вести граждан, раскрыто около 2 тыс. преступлений прошлых лет, к уголовной ответственности привлечено свыше 1,2 тыс. человек, задержано более 2 тыс. преступников.

В 2024 году было раскрыто более 6 тыс. ИТ-преступлений, установлено почти 4 тыс. лиц, причастных к их совершению. Также пресечено порядка 3,5 тыс. экономических преступлений, из которых почти 500 связаны с хищением бюджетных средств. Причиненный ими ущерб составил 1,4 млрд руб., при этом правоохранительным органам удалось возместить порядка 90% этой суммы.

Вячеслав Рыжков