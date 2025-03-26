Пути разошлись

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит спор между Минобороны России и Ространсмодернизацией за земельный участок в Новороссийске. В 2023 году оборонное ведомство обнаружило, что территория, принадлежащая Вооруженным силам РФ, уменьшилась на 175 кв. м. Выяснилось, что земля понадобилась для реализации проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла»». Суд первой инстанции признал незаконными действия по разделу участка. Юристы считают, что позиция Минобороны в апелляции выглядит достаточно сильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 9 апреля рассмотрит жалобу ФКУ «Ространсмодернизация» на решение Арбитражного суда Краснодарского края в рамках спора с Минобороны РФ за земельный участок в Новороссийске. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, изначально спорный участок принадлежал на праве собственности Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ и на праве постоянного (бессрочного) пользования ФГКУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России. В ходе ежегодного мониторинга объектов недвижимости представители военного ведомства обнаружили, что общая площадь земельного участка уменьшилась на 175 кв.м. Северо-Кавказское ТУИО Минобороны России направило в региональное управление Росреестра письмо с просьбой пояснить, каким образом Минобороны лишилось собственности. Выяснилось, что раздел произведен на основании заявления ФКУ «Ространсмодернизация» в соответствии с проектом межевания, утвержденным Распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта и необходим для «реализации масштабного инфраструктурного проекта "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла"».

Минобороны обратился с исковым заявлением в арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать действия Росреестра незаконными, обязать его аннулировать соответствующую запись в ЕГРН и вернуть земельный участок к исходным данным и исходным границам, что суд и постановил сделать, руководствуясь несколькими ключевыми правовыми основаниями. По оценке суда, земельный участок имеет особый правовой режим как имущество, предназначенное для обеспечения обороны и безопасности государства. Также суд установил, что для раздела земельного участка и образования нового участка площадью 175 кв.м не было получено согласие собственника земельного участка — то есть государства в лице Минобороны, а согласно законодательству, ведомство обладает особыми полномочиями по управлению и распоряжению имуществом Вооруженных сил, включая земельные участки.

Кроме того, обратил внимание суд, ФКУ «Ространсмодернизация» при подготовке документации по планировке территории неправомерно включило земельный участок Минобороны в проект межевания без согласования с уполномоченными органами военного ведомства. При этом, указано в судебном акте, ФГКУ «Северо-Кавказское ТУИО» Минобороны России ранее уже отказывало в разделе этого земельного участка для нужд ОАО «РЖД». В суде также выяснилось, что земельный участок находится в границах запретной зоны войсковой части, а согласно положениям об установлении запретных зон, на их территории запрещается строительство объектов и проведение работ, создающих угрозу безопасности военного объекта.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан считает, что позиция Минобороны в апелляции представляется довольно сильной. «Вышестоящий суд, вероятно, подтвердит особый правовой режим земельных участков, предназначенных для обеспечения обороны страны, и необходимость соблюдения специальной процедуры при их отчуждении или разделе»,— говорит юрист. При этом он отмечает, что у противоположной стороны также есть определенные шансы на успех в апелляции. «ФКУ "Ространсмодернизация" и Росреестр могут апеллировать к публичным интересам, связанным с реализацией масштабного инфраструктурного проекта "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла", имеющего стратегическое значение для экономики страны»,— поясняет Антон Помазан.

По его словам, ответчики могут утверждать, что проект межевания был должным образом утвержден Распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта, что придает ему официальный статус и законную силу. Для успеха в апелляции противоположной стороне потребуется представить убедительные доказательства того, что изъятие небольшого участка земли в 175 кв. м не повлияет на обороноспособность и безопасность военного объекта, а также доказать, что были соблюдены все необходимые процедуры согласования с Минобороны.

Елена Турбина