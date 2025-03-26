В новостройках Сочи 70% квартир меньше 50 кв. метров

Исследование агентства «Оникс-недвижимость» показало, что 70% квартир в новостройках Сочи имеют площадь менее 50 кв. м. Самой маленькой является студия в 17 кв. м стоимостью 9,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в марте 2025 года в продаже находится 6,8 тыс. квартир и апартаментов.

Наибольшую долю предложения составляют однокомнатные квартиры — 3 тыс. объектов. На студии приходится свыше 1,1 тыс. лота, на двухкомнатные — 2 тыс., трехкомнатные — 497. Многокомнатные варианты представлены минимально – всего 114 объектов.

Специалисты отмечают, что 70% всех предложений в новостройках Сочи имеют площадь до 50 кв. м — это примерно 4,7 тыс. квартир. Доля жилья площадью менее 25 «квадратов» составляет 10,2% (696 объектов).

Самая компактная квартира на первичном рынке Сочи площадью 17 кв. м расположена в Хостинском районе. Ее стоимость составляет 9,6 млн руб.

Максимальная площадь предлагаемого жилья — 270 кв. м в Адлерском районе. Стоимость объекта составляет 147 млн руб.

Мария Удовик