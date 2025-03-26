Застройщика в Ростове привлекают к «субсидиарке» на 45 млн рублей

Конкурсный управляющий ростовской строительной компании «СМУ-9» привлекает учредителя должника Адама Чолондурова к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 45,8 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий компании Максим Лапки взыскивает через суд с учредителя предприятия убытки в виде стоимости непереданных транспортных средств.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМУ-9» зарегистрировано в 2015 году в Морозовске Ростовской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар компании — Адам Чолондуров. Выручка предприятия за 2022 год составила 166,4 млн руб., прибыль — 579 тыс. руб.

Решением Арбитражного суда Ростовской области в апреле 2023 года ООО «СМУ-9» признано банкротом. Среди кредиторов предприятия: ООО «Спецкран74» на сумму 1,1 млн руб., ООО «Ника» на сумму 181,5 млн руб.

На торги выставили имущество банкрота — транспортные средства на общую сумму 16,9 млн руб. В состав лота входят: седельный тягач, 4 Камаза, три рицепа, ГАЗ 3302, МАЗ, полуприцеп-контейнеровоз. Имущсетво находится под арестом. Торги назначены на 30 апреля.

Тат Гаспарян