Шоу «Что у вас случилось?», лекторий для собаководов и концерты Zoloto и Therr Maitz

Неделя в Казани будет богата на музыкальные концерты — в планах выступления исполнителя Эмина Агаларова, групп Zoloto, Therr Maitz и «Аффинаж». В Галерее современного искусства можно будет увидеть выставку «Марк Шагал. Под единым небом», а в галерее Свяжска — ретроспективную выставку «Рашит Сафиуллин. Силуэты художника». В «Пирамиде» пройдет юмористическое шоу «Что у вас случилось?» с участием комиков Кости Пушкина, Елизаветы Варвары Арановой и Богдана Лисевского. А в парке «Черное озеро» проект «Дог-френдли Татарстан» организует серию лекций. Подробнее — в афише «Ъ».

Какие спектакли посмотреть

Где послушать музыку

Какие спортивные события посетить

На какие выставки сходить

На какие выставки сходить

Какие спектакли посмотреть

27 марта на театральной площадке MO покажут пластический спектакль «Отстань от себя», который позволит зрителю взглянуть на себя и других людей с точки зрения их уникальности. Спектакль исследует темы идентичности человека, особенностей тела и его принятия. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

В этот же день, 27 марта, в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва» в жанре «советско-античного застолья». По сюжету лирической трагедии у повзрослевшей дочери происходит первый конфликт с отцом. Нежелание отца видеть в дочери взрослую девушку приводит к разрыву их отношений, от чего страдают обе стороны. Начало в 19:00. Билеты стоят 2500 руб. (18+)

2 апреля в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «Дуслар ыелган ирд» / «Чертов тост» по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Режиссер Лилия Ахметова по-новому открывает мир миннулинской драмы для нового поколения зрителей. Героям постановки предстоит решить: изменить или сохранить верность самому себе. Стоимость билетов — от 330 руб. (16+)

3 апреля театр имени Качалова приглашает на комедию «Бал воров». В респектабельном курортном городке Виши промышляет банда. Встреча с эксцентричной английской миллионершей Леди Хэф сулит им небывалую наживу, но события разворачиваются совсем не так, как задумали мошенники. Начало в 18:00, стоимость билетов — 250 руб. (12+)

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Где послушать музыку

27 марта в Детском центре «Экият» исполнят музыку из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Музыканты представят знакомые и любимые композиции, такие как «ѓлавная тема Гарри Поттера», «Хогвартский гимн» и многие другие. Начало в 19:00, билеты от 1500 руб. (6+)

28 марта в КРК «Пирамида» оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам творчества знаменитого итальянского композитора — Людовико Эйнауди. Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин, таких как «1+1», «Чёрный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многие другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1500 руб.

30 марта в новом здании театра имени Камала состоится концерт в рамках юбилейного тура исполнителя, народного артиста Азербайджана — Эмина Агаларова. Гостей вечера ждут хиты «Камин», «Сбежим в Баку», «Благодарю, Мама» и много других. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 8000 руб.

1 апреля в Korston выступит группа Zoloto. Концерт пройдет в рамках большого тура «Перевоплотиться» в поддержку нового четвертого студийного альбома коллектива. Группа исполнит песни с нового альбома и уже свои известные хиты. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2700 руб. (16+)

В этот же день, 1 апреля, в музыкальном пространстве Werk выступит группа «Аффинаж». Программа «Лучшее» продемонстрирует все эпохи и грани творчества коллектива: лучшие и редкие песни за 12 лет существования группы. Начало в 19:00, билеты 1700 руб. (16+)

2 апреля в КРК «Пирамида» выступит группа Антона Беляева Therr Maitz. Музыканты любят импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных при участии струнной секции из Лондона. Начало концерта в 19:00, билеты от 6000 руб. (12+)

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Какие спортивные события посетить

29 марта в «Баскет-холле» состоится домашний матч казанского баскетбольного клуба «Уникс». Соперниками в этой игре выступит команда «Пари Нижний Новгород». Начало в 18:00, стоимость билетов — от 290 руб.

30 марта на «Татнефть-арене» можно будет посмотреть очередной матч в рамках Чемпионата КХЛ. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч начнется в 17:00, стоимость билетов — от 3500 руб.

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На какие выставки сходить

В Галерее современного искусства открылась выставка «Марк Шагал. Под единым небом». В экспозицию вошли более 130 оригинальных графических работ художника-авангардиста из коллекции Павла Башмакова — владельца одного из крупнейших частных собраний графики Марка Шагала. Выставка позволяет зрителям погрузиться в ретроспективу важнейших этапов творчества художника-авангардиста. Она продлится до 29 июня, стоимость билетов — от 350 руб.

27 марта в Национальной художественной галерее «Хазинэ» начинает работу выставка «Виктор Сынков. Человек, который рисовал как дышал». В экспозицию войдет 400 живописных и графических произведений, а дополнением к работам станут архивные и документальные материалы. Вернисаж состоится в 16:00, вход на него свободный. Далее билет на выставку будет стоить от 250 руб., она продлится до 27 апреля.

28 марта в Художественной галерее Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» начнет работу ретроспективная выставка «Рашит Сафиуллин. Силуэты художника», охватывающая все этапы его творческого пути. Зрители смогут познакомиться с эскизами декораций к спектаклям, созданными в период работы художника в Казанском театре юного зрителя, а также с уникальными материалами, связанными с его сотрудничеством с режиссером Андреем Тарковским над фильмом «Сталкер». Посетить выставку можно будет до 13 марта. Билеты от 200 руб.

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На какие выставки сходить

29 марта в КРК «Пирамида» пройдет юмористическое шоу «Что у вас случилось?». В рамках шоу три комика вызывают по очереди на сцену человека из зала, готового обсудить свою проблему, а затем предложат пути ее решения. Ведущими шоу в Казани станут комики Костя Пушкин, Елизавета Варвара Аранова и Богдан Лисевский. Начало в 18:00, билеты от 1500 руб. (18+)

29 марта в 15:00 в Присутственных местах пройдет круглый стол с обсуждением рынка современного искусства. В дискуссии поучаствуют основательница «Винзавода» Софья Троценко, коллекционеры Пьер-Кристиан Броше и Евгений Жудров, а также основательница Belova Art Gallery Вера Белова. Вход по бесплатной регистрации.

30 марта на лекции «Как фотография изменила мир искусства» в Галерее современного искусства расскажут о появлении фотографии и о том, как этот феномен осмысливался самыми разными деятелями культуры. Спикером выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и публичной истории КФУ Наталия Шадрина. Начало в 12:30, стоимость билетов — 300 руб. (6+)

30 марта в Летнем доме парка «Черное озеро» пройдет серия лекций от проекта «Дог-френдли Татарстан». В 12:00 ветеринар и специалист по поведению собак и кошек Люция Файзи расскажет, как защитить своего четвероногого друга от сезонных паразитов, а в 13:00 комьюнити-менеджер проекта «Дог-френдли Татарстан» Елизавета Чубакова поделится информацией, как оказать помощь обитателям приютов и стать зооволонтером. Вход свободный.

Гузель Ахметгалиева