Шоу «Что у вас случилось?», лекторий для собаководов и концерты Zoloto и Therr Maitz
Куда сходить в Казани с 27 марта по 2 апреля
Неделя в Казани будет богата на музыкальные концерты — в планах выступления исполнителя Эмина Агаларова, групп Zoloto, Therr Maitz и «Аффинаж». В Галерее современного искусства можно будет увидеть выставку «Марк Шагал. Под единым небом», а в галерее Свяжска — ретроспективную выставку «Рашит Сафиуллин. Силуэты художника». В «Пирамиде» пройдет юмористическое шоу «Что у вас случилось?» с участием комиков Кости Пушкина, Елизаветы Варвары Арановой и Богдана Лисевского. А в парке «Черное озеро» проект «Дог-френдли Татарстан» организует серию лекций. Подробнее — в афише «Ъ».
Какие спортивные события посетить
Какие спектакли посмотреть
27 марта на театральной площадке MO покажут пластический спектакль «Отстань от себя», который позволит зрителю взглянуть на себя и других людей с точки зрения их уникальности. Спектакль исследует темы идентичности человека, особенностей тела и его принятия. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 380 руб. (16+)
В этот же день, 27 марта, в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва» в жанре «советско-античного застолья». По сюжету лирической трагедии у повзрослевшей дочери происходит первый конфликт с отцом. Нежелание отца видеть в дочери взрослую девушку приводит к разрыву их отношений, от чего страдают обе стороны. Начало в 19:00. Билеты стоят 2500 руб. (18+)
2 апреля в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «Дуслар ыелган ирд» / «Чертов тост» по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Режиссер Лилия Ахметова по-новому открывает мир миннулинской драмы для нового поколения зрителей. Героям постановки предстоит решить: изменить или сохранить верность самому себе. Стоимость билетов — от 330 руб. (16+)
3 апреля театр имени Качалова приглашает на комедию «Бал воров». В респектабельном курортном городке Виши промышляет банда. Встреча с эксцентричной английской миллионершей Леди Хэф сулит им небывалую наживу, но события разворачиваются совсем не так, как задумали мошенники. Начало в 18:00, стоимость билетов — 250 руб. (12+)
Где послушать музыку
27 марта в Детском центре «Экият» исполнят музыку из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Музыканты представят знакомые и любимые композиции, такие как «ѓлавная тема Гарри Поттера», «Хогвартский гимн» и многие другие. Начало в 19:00, билеты от 1500 руб. (6+)
28 марта в КРК «Пирамида» оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам творчества знаменитого итальянского композитора — Людовико Эйнауди. Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин, таких как «1+1», «Чёрный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многие другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1500 руб.
30 марта в новом здании театра имени Камала состоится концерт в рамках юбилейного тура исполнителя, народного артиста Азербайджана — Эмина Агаларова. Гостей вечера ждут хиты «Камин», «Сбежим в Баку», «Благодарю, Мама» и много других. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 8000 руб.
1 апреля в Korston выступит группа Zoloto. Концерт пройдет в рамках большого тура «Перевоплотиться» в поддержку нового четвертого студийного альбома коллектива. Группа исполнит песни с нового альбома и уже свои известные хиты. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2700 руб. (16+)
В этот же день, 1 апреля, в музыкальном пространстве Werk выступит группа «Аффинаж». Программа «Лучшее» продемонстрирует все эпохи и грани творчества коллектива: лучшие и редкие песни за 12 лет существования группы. Начало в 19:00, билеты 1700 руб. (16+)
2 апреля в КРК «Пирамида» выступит группа Антона Беляева Therr Maitz. Музыканты любят импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных при участии струнной секции из Лондона. Начало концерта в 19:00, билеты от 6000 руб. (12+)
Какие спортивные события посетить
29 марта в «Баскет-холле» состоится домашний матч казанского баскетбольного клуба «Уникс». Соперниками в этой игре выступит команда «Пари Нижний Новгород». Начало в 18:00, стоимость билетов — от 290 руб.
30 марта на «Татнефть-арене» можно будет посмотреть очередной матч в рамках Чемпионата КХЛ. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч начнется в 17:00, стоимость билетов — от 3500 руб.
На какие выставки сходить
В Галерее современного искусства открылась выставка «Марк Шагал. Под единым небом». В экспозицию вошли более 130 оригинальных графических работ художника-авангардиста из коллекции Павла Башмакова — владельца одного из крупнейших частных собраний графики Марка Шагала. Выставка позволяет зрителям погрузиться в ретроспективу важнейших этапов творчества художника-авангардиста. Она продлится до 29 июня, стоимость билетов — от 350 руб.
27 марта в Национальной художественной галерее «Хазинэ» начинает работу выставка «Виктор Сынков. Человек, который рисовал как дышал». В экспозицию войдет 400 живописных и графических произведений, а дополнением к работам станут архивные и документальные материалы. Вернисаж состоится в 16:00, вход на него свободный. Далее билет на выставку будет стоить от 250 руб., она продлится до 27 апреля.
28 марта в Художественной галерее Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» начнет работу ретроспективная выставка «Рашит Сафиуллин. Силуэты художника», охватывающая все этапы его творческого пути. Зрители смогут познакомиться с эскизами декораций к спектаклям, созданными в период работы художника в Казанском театре юного зрителя, а также с уникальными материалами, связанными с его сотрудничеством с режиссером Андреем Тарковским над фильмом «Сталкер». Посетить выставку можно будет до 13 марта. Билеты от 200 руб.
На какие выставки сходить
29 марта в КРК «Пирамида» пройдет юмористическое шоу «Что у вас случилось?». В рамках шоу три комика вызывают по очереди на сцену человека из зала, готового обсудить свою проблему, а затем предложат пути ее решения. Ведущими шоу в Казани станут комики Костя Пушкин, Елизавета Варвара Аранова и Богдан Лисевский. Начало в 18:00, билеты от 1500 руб. (18+)
29 марта в 15:00 в Присутственных местах пройдет круглый стол с обсуждением рынка современного искусства. В дискуссии поучаствуют основательница «Винзавода» Софья Троценко, коллекционеры Пьер-Кристиан Броше и Евгений Жудров, а также основательница Belova Art Gallery Вера Белова. Вход по бесплатной регистрации.
30 марта на лекции «Как фотография изменила мир искусства» в Галерее современного искусства расскажут о появлении фотографии и о том, как этот феномен осмысливался самыми разными деятелями культуры. Спикером выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и публичной истории КФУ Наталия Шадрина. Начало в 12:30, стоимость билетов — 300 руб. (6+)
30 марта в Летнем доме парка «Черное озеро» пройдет серия лекций от проекта «Дог-френдли Татарстан». В 12:00 ветеринар и специалист по поведению собак и кошек Люция Файзи расскажет, как защитить своего четвероногого друга от сезонных паразитов, а в 13:00 комьюнити-менеджер проекта «Дог-френдли Татарстан» Елизавета Чубакова поделится информацией, как оказать помощь обитателям приютов и стать зооволонтером. Вход свободный.