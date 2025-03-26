Донской регион вошел в десятку лидеров по числу производителей БПЛА

Ростовская область вошла в десятку регионов России с наибольшим числом производителей беспилотных летательных систем (БАС) и их компонентов, на ее долю приходится 4% профильных предприятий, сообщает пресс-служба Корпорации «МСП».

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Лидерами по производству БАС в стране стали Москва (27%), Московская область (9%) и Санкт-Петербург (8%). В топ-10 попал и Краснодарский край, где сосредоточены 2% от общего числа участников рынка беспилотников.

По данным корпорации «МСП», в России в 2025 году зарегистрировано 889 компаний по выпуску БПЛА, 619 из них — представители малого и среднего бизнеса. Численность занятых на них сотрудников составляет почти 7,2 тыс. человек. По оценке корпорации, по итогам 2024 года доход малых предприятий по производству БАС превысил 50 млрд руб.

По словам председателя комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева, в последние три года Россия существенно нарастила компетенции по разработке и производству беспилотников. Сегодня БПЛА выпускаются не только для решения задач в рамках СВО, их использование значительно повышает эффективность мониторинга крупных промышленных объектов, лесных массивов при поиске очагов возгорания или поиска людей, а также в сельском хозяйстве.

Валентина Любашенко