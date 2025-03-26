В Чебоксарах преподаватель иностранного языка одного из местных колледжей осужден за получение взяток и совершение служебного подлога. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 (получение мелкой взятки — 3 эпизода), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог — 3 эпизода). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах преподавателя иностранного языка осудили за взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах преподавателя иностранного языка осудили за взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с апреля по март 2024 года обвиняемый получил от трех студенток третьего курса незаконное денежное вознаграждение. Каждая из них передала ему по 3 тыс. руб. за аттестацию по дисциплине «Иностранный язык».

После чего преподаватель, не проверяя знания студенток, выставил им удовлетворительные оценки. Эти ложные сведения он внес в официальные документы учебного заведения — ведомость дифференцированного зачета и зачетные книжки учащихся.

Вина преподавателя была полностью доказана следствием на основе собранных материалов и доказательств.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа.

Артём Дергунов