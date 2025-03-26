Житель Балтасинского района Татарстана обвиняется в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мужчина предстанет перед судом за истязание животных

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В Татарстане мужчина предстанет перед судом за истязание животных

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации ведомства, с января по февраль 34-летний мужчина морил свой домашний скот голодом. Без воды и еды несколько телят и коров в его хозяйстве умерли, а остальные были сильно истощены.

Прокуратура Балтасинского района направила в суд дело с обвинительным заключением по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Дарья Сайфиева