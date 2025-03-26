В Уфе экс-помощник прокурора обвиняется в реабилитации нацизма

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему помощнику прокурора Калининского района Уфы, обвиняемому в реабилитации нацизма (п. «в» ч.2 ст.354.1 УК РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, он помещен по домашний арест на два месяца, то есть до 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант уголовного дела разместил в статусе в мессенджере WhatsApp фотографию военных преступников нацистской Германии на Нюрнбергском процессе с комментарием, оправдывающим их деяния.

Наталья Балыкова