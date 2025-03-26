Воронежский «Дон-Инвест» может построить в облцентре дом за 626 млн рублей
ООО «СЗ "Дон-Инвест"» Людмилы Поповой заявило проект второй секции 15-этажного дома на улице Димитрова в Воронеже в рамках развития жилого комплекса «Каскад». Планируемая стоимость строительства — 626,2 млн руб., следует из опубликованной проектной декларации. Генподрядчик — ООО «Вершина 36».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Здание будет выполнено с использованием монолитного железобетонного каркаса, стены сделают из кирпича и керамических блоков. Общая площадь многоэтажки составит 9,1 тыс. кв. м, а жилая — 7,1 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 129 квартир. На придомовой территории ничего не планируется, вокруг нее предполагается 36 гостевых паркомест.
Сдача дома ожидается в первом квартале 2028 года, выдача ключей — 31 марта 2028-го. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов.
ООО «Дон-Инвест» в рамках развития квартала строит ЖК «Каскад» с 2016 года. Участок под застройку компания приобрела в собственность после расселения и сноса ветхого жилого дома по адресу Димитрова, 131.
Подробнее об объемах проектов ООО «СЗ "Дон-Инвест"» в Левобережном районе Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».