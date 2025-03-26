Воронежский «Дон-Инвест» может построить в облцентре дом за 626 млн рублей

ООО «СЗ "Дон-Инвест"» Людмилы Поповой заявило проект второй секции 15-этажного дома на улице Димитрова в Воронеже в рамках развития жилого комплекса «Каскад». Планируемая стоимость строительства — 626,2 млн руб., следует из опубликованной проектной декларации. Генподрядчик — ООО «Вершина 36».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Здание будет выполнено с использованием монолитного железобетонного каркаса, стены сделают из кирпича и керамических блоков. Общая площадь многоэтажки составит 9,1 тыс. кв. м, а жилая — 7,1 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 129 квартир. На придомовой территории ничего не планируется, вокруг нее предполагается 36 гостевых паркомест.

Сдача дома ожидается в первом квартале 2028 года, выдача ключей — 31 марта 2028-го. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов.

ООО «Дон-Инвест» в рамках развития квартала строит ЖК «Каскад» с 2016 года. Участок под застройку компания приобрела в собственность после расселения и сноса ветхого жилого дома по адресу Димитрова, 131.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Дон-Инвест"» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году. Основной вид деятельности — производство отделочных работ. Уставный капитал — 40 млн руб. Единственным собственником и директором является Людмила Попова. По итогам 2023 года выручка составила 145 млн руб., чистая прибыль — 29 млн руб.

Подробнее об объемах проектов ООО «СЗ "Дон-Инвест"» в Левобережном районе Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова