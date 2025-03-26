В Общественную палату Удмуртии проведут довыборы после ухода Юлии Симаковой

Госсовет Удмуртии объявил о довыборах в республиканскую Общественную палату (ОП УР) после того, как свои полномочия досрочно прекратила Юлия Симакова, пишет пресс-служба ОП УР. Она была представлена удмуртским отделением всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Заявления на довыборы принимаются до 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

О решении покинуть ОП УР госпожа Симакова сообщила 12 марта во «ВКонтакте». «Передо мной стоит новый профессиональный вызов. В связи с новой работой я не могу являться членом ОП УР»,— написала экс-член палаты.

В 7-м составе ОП УР госпожа Симакова являлась членом комиссии по взаимодействию с общественными советами, ОНК и развитию третьего сектора. Кроме того, она выступает координатором ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и тренером корпуса общественных наблюдателей.