Пострадавшего оператора «Первого канала» доставят на лечение в Москву

Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, подорвавшийся на мине в Белгородской области, будет эвакуирован на лечение в Москву, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что журналиста доставили в Курскую областную больницу с минно-взрывными травмами и ожогами лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Господин Кузнецов пояснил, что курским врачам удалось стабилизировать состояние журналиста, его лечение координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Сегодня, 26 марта, днем «Первый канал» сообщил, что съемочная группа канала подорвалась на мине в Белгородской области — корреспондентка Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил ранения. Анне Прокофьевой было 35 лет. На «Первом» она вела репортажи из зоны СВО с 2023 года, до этого работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня».

Полина Мотызлевская