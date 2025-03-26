На Кубани наблюдается охлаждение кредитования

В Краснодарском крае наблюдается охлаждение кредитования, связанное с сохранением ключевой ставки на уровне 21% по итогам февральского заседания Совета директоров Банка России. По данным Южного ГУ ЦБ, снижение активности затронуло все сегменты рынка, пишет РБК Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заместитель начальника управления Александр Гостев отметил, что на динамику корпоративного кредитования повлияли повышенные бюджетные поступления, включая авансирование госконтрактов. Компании направляли полученные средства на погашение задолженности. В розничном сегменте сокращение выдач потребкредитов сопровождалось ростом сберегательной активности, чему способствовали высокие ставки по вкладам.

На этом фоне в регионе замедлился рост цен. В январе-феврале 2025 года он составил 8,8% в годовом выражении против 10,9% в четвертом квартале 2024 года. Помимо жесткой денежно-кредитной политики на ситуацию повлияло укрепление рубля. Как отметил господин Гостев, инфляционное давление остается высоким из-за сильного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения.

Рост выпуска продукции ограничен, в том числе нехваткой кадров. Несмотря на увеличение числа резюме, компании продолжают испытывать трудности с наймом. Для привлечения сотрудников бизнес повышает зарплаты, что отражается на уровне цен.

Вячеслав Рыжков