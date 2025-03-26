«В библиотеке устройства есть множество природных шумов для расслабления»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как производители гаджетов подстраиваются под запрос общества на здоровый и осознанный образ жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: hatch.co Фото: hatch.co

Фокус на здоровье — одна из наиболее заметных тенденций, которые фиксируют авторы комплексных исследований. Основные тезисы таковы: люди больше заботятся о своем благополучии и самочувствии, это уже не просто фитнес или правильное питание, а иной подход к образу жизни. 27% потребителей, по данным Statista, хотят получать больше знаний в этой сфере. А глобальный рынок витаминов и добавок тем временем достигнет $140 млрд уже в этом году, сообщали в Euromonitor. Неутомимо растет и рынок носимых health-гаджетов — всяческих умных часов и колец. Эмоциональное здоровье становится приоритетом, растет популярность медитаций и осознанности. Консультанты из Human8 недавно выяснили, что 63% людей сейчас стремятся больше доверять своим чувствам, вернуться от навязанных сценариев к личному опыту и способности прислушиваться к собственному телу.

И вот пример того, как тренды применяет бизнес: умные часы перекочевали с руки на тумбочку. Создатели Hatch Restore — своеобразного будильника — решили, что пора освободить людей от смартфонов, дать им возможность готовиться ко сну без лишних тревог и информации, но при этом дать все необходимое для расслабления. Небольшое устройство в форме полукруга имеет монитор с мягкой поверхностью и едва заметным свечением, оттенок меняется в зависимости от времени суток. Сверху кнопка для настройки будильника и включения звуков: в библиотеке Hatch Restore есть множество природных шумов для расслабления, медитации и мелодии для пробуждения и сна. Недавно в коллаборации с KFC туда добавили даже звуки шкворчащей на сковородке курочки.

Стоит такое устройство (как бы физическое мобильное приложение) $170 в США плюс подписка на звуки $5 в месяц. В России часы-не-часы продают кое-где и за 40 тыс. руб. Хороший сон в условиях напряженной жизни настолько важен, что я и сама увлеклась, может, пора отказаться от вибрирующего по утрам браслета? И просыпаться от нежных оттенков рассвета или мягкого журчания горной реки?

Яна Лубнина