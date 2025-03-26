Скончалась основатель информагентства ЕАН Ольга Молчанова
В Екатеринбурге на 80-м году жизни скончалась основатель и экс-директор информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" (ЕАН) Ольга Молчанова. Информацию об ее смерти подтвердили в ЕАН, сославшись на ее бывших коллег.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным агентства, госпожа Молчанова основала ЕАН в 1992 году. В 2006 году Ольга Молчанова уволилась из агентства.
Похороны состоятся 28 марта, время и место будут объявлены позднее.