Объем инвестиций в основной капитал в Оренбуржье составил 345 млрд рублей в 2024 году

В прошлом году в экономику Оренбургской области инвестировано 345 млрд руб., что является рекордным для региона показателем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в регионе реализуется 113 инвестпроектов. В этом году прирост в сопоставимых цифрах составляет 8%. В текущем году планируется завершение нескольких крупных проектов. «Газпромнефть Оренбург» завершает проект по проведению геолого-технических мероприятий в Оренбурге. Объем инвестиций — 74 млрд руб. нефтяная компания «Сладковско-Заречное» заканчивает строительство нефтяных скважин и инфраструктуры на месторождениях в Ташлинском районе (44 млрд руб.).

Также на финальной стадии находится строительство маслоэкстракционного завода «Астон» в Бузулуке. В этом году завершится комплексная модернизация международного аэропорта им. Гагарина (не менее 16 млрд руб.).

По данным ведомства, 13 заводов и 6 логистических центров откроются в ближайшие три года.

Руфия Кутляева