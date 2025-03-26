На Ставрополье число киберпреступлений за 10 лет выросло почти в 5 раз

На Ставрополье с 2015 по 2024 год число киберпреступлений выросло в 4,7 раза. За первые два месяца 2025 года зарегистрировано более 2,3 тыс. таких преступлений, из которых 273 квалифицированы как неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Следственном комитете по Ставрополью отметили, что рост числа киберпреступлений начался в 2021 году: тогда было зафиксировано 72 таких преступления, в 2022 году — 156, а в 2024 году — 174. В прошлом году на Ставрополье зарегистрировали 174 преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Наибольшее количество расследованных дел за прошедший год касалось краж денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков, мошенничества и незаконной организации азартных игр.

Николай Аксенов