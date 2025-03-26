Самарская область заняла третье место в ПФО по количеству выданных патентов

В 2024 году Самарская область стала третьей по количеству выданных в ПФО патентов на трудовую деятельность. В регионе выдано более 28 тыс. таких разрешений. Соответствующие данные озвучены на заседании совета, посвященном реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов, который провел полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первое место занял Татарстан (почти 50 тыс. патентов), на втором месте — Нижегородская (около 31 тыс.). После Самарской области следует Республика Башкортостан (более 22 тысяч). Эти регионы формируют 70% всех привлеченных мигрантов ПФО.

В начале заседания полпред напомнил, что в начале марта на расширенном заседании коллегии МВД президент Владимир Путин поручил разработать новую концепцию миграционной политики в 2025 году. Игорь Комаров отметил важность баланса между привлечением мигрантов и общественной безопасностью. За счет привлечения иностранных работников удается частично компенсировать дефицит кадров. С 2019 года в ПФО выдано почти 950 тыс. патентов, что принесло в бюджеты регионов более 34 млрд руб. В 2023 и 2024 годах поступления превысили 9 млрд руб. По словам Игоря Комаров, необходимо повышать качество трудовых ресурсов, по этой причине в некоторых регионах вводятся ограничения на работу иностранных граждан в определенных сферах.

Отдельно обсуждались риски, связанные с миграцией. Игорь Комаров отметил, что несмотря на общее снижение преступности среди иностранцев, доля тяжких и экономических преступлений остается высокой. «Важно создать эффективную систему контроля, которая позволит регулировать миграционные потоки, обеспечивать безопасность и в то же время помогать тем, кто искренне хочет жить и работать в России, интегрируясь в наше общество»,— сказал Игорь Комаров.

В заседании совета также принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона рассказал о пилотном проекте, который будет реализовываться в Самарской области. Иностранные граждане должны будут прослушать и усвоить адаптационный курс — до получения разрешительных документов на пребывание в области.

Сабрина Самедова