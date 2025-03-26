Глава TotalEnergies допустил возвращение поставок газа через «Северный поток»

Европе необходим определенный уровень поставок российского газа, чтобы ее промышленная отрасль оставалась конкурентоспособной. Для этого можно частично возобновить работу поврежденного газопровода «Северный поток». Об этом заявил генеральный директор нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Пуянне в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патрик Пуянне в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не удивлюсь, если два из четырех (газопроводов.— "Ъ") возобновят работу, но не четыре из четырех. Невозможно конкурировать с российским газом с помощью СПГ, откуда бы он ни поступал»,— сказал господин Пуянне (цитата по Reuters).

Три из четырех газопроводов «Северного потока» повредились в результате взрывов в 2022 году. Одна нитка осталась неповрежденной, но никогда не использовалась.

6 марта в ФРГ исключили возобновление поставок газа через «Северный поток-2». По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, последняя оставшаяся труба газопровода не была сертифицирована.

Крупнейший энергоконцерн Германии прекратил закупку газа у «Газпрома» в марте 2022 года, после начала СВО на Украине. До этого ФРГ в течение 50 лет закупала российский газ и долгое время была крупнейшим импортером.