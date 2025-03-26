За 8 лет на Кубани обновили 1,5 тысячи парков и скверов за 20 млрд рублей

В Краснодарском крае за прошедшие восемь лет благоустроили и обновили 1,5 тыс. парков и скверов за 20 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» власти Краснодарского края продолжат благоустройство других территорий. По словам учредителя «Изостудии» Сергея Кобылина, Фонд развития промышленности региона выделил заемное финансирование в размере 11,5 млн руб. на приобретение оборудования для последующих работ.

Как отметили в администрации Краснодарского края, компания существует с 2010 года. Ее производственные площадки расположены в Сочи, Армавире и Краснодаре. Специализация предприятия — выпуск оборудования для игровых площадок, а также создание малых архитектурных форм и рекламной продукции, которые органично дополняют городскую среду.

Алина Зорина