В Челябинске водитель погиб в ДТП с наездом на столб

Днем 26 марта в Челябинске вблизи дома №1/1 по улице Ярославской водитель врезался в столб и погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и наехал на металлическую электроопору. Он не был пристегнут. 36-летний пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение.

На место происшествия прибыл начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев. Сотрудники отдела и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска