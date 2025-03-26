Конфискованные у нижегородских браконьеров лодки передали на СВО

В Нижегородской области судебные приставы передали на нужды СВО две лодки с моторами, конфискованные у местных браконьеров. По данным регионального управления ФССП, владельцев плавсредств привлекли к уголовной ответственности за лов сетями стерляди и карасей.

По решению суда, лодки, моторы и другое оборудование у них было конфисковано.

Рыбаки возместили ущерб, причиненный незаконным выловом рыбы, но конфискованные лодки с моторами им не вернули. Судебные приставы наложили на это имущество арест, после чего предложили Минобороны РФ забрать лодки на нужды армии. Сейчас лодки уже переданы военным и используются в зоне проведения СВО.

Андрей Репин