Ростов-на-Дону украсят ко Дню Победы за 5 млн рублей

В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика для украшения города ко Дню Победы. Победитель снизил цену на работы до 5,47 млн руб., что на 8,83% меньше первоначальной стоимости в 6 млн руб., говорится в документации на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

На аукцион было подано две заявки, но одну отклонили из-за отказа во принятии гарантии. Вторая компания снизила цену на 8,33%, однако это не помогло ей стать победителем.

Заказчиком работ выступает Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону. Напомним, что 9 мая в двух городах Ростовской области пройдут Парады Победы, приуроченные к 80-летию Великой Победы.

Николай Аксенов