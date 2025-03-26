Замначальника отдела полиции Магнитогорска оставили под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю начальника отдела уголовного розыска полиции Орджоникидзевского района Магнитогорска Кайрату Бурантаеву, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Он останется в СИЗО как минимум до 4 мая 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Адвокаты обвиняемого требовали изменить меру пресечения, назначенную Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска 26 февраля этого года. Они просили отправить Кайрата Бурантаева под домашний арест, заявив, что он не намерен скрываться от следствия. Однако областной суд отклонил доводы стороны защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 5 сентября прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали начальника уголовного розыска полиции Орджоникидзевского района Магнитогорска Константина Пензина и его заместителя Кайрата Бурантаева. По версии следствия, в ноябре 2023 года они получили взятку от предпринимателя в виде услуг имущественного характера на сумму не менее 77 тыс. руб. взамен на общее покровительство и совершение незаконных действий.