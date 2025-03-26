СВР: ЕС собирается в ручном режиме управлять «подачей русского вопроса» в СМИ

Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила, что главы Еврокомиссии собираются в ручном режиме руководить ведущими европейскими СМИ для «правильной подачи русского вопроса». По его словам, ЕС планирует добиваться этого с помощью «пропагандистских приемов Третьего рейха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СВР Сергей Нарышкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава СВР Сергей Нарышкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" гендиректорат планирует за счет руководства в "ручном режиме" ведущими европейскими СМИ. На недавнем инструктаже в Брюсселе им поручено активнее готовить европейское общество к окончанию "тучных лет" и необходимости потуже затянуть пояса"»,— приводятся слова директора СВР Сергея Нарышкина.

В ведомстве пояснили, что власти ЕС хотят убедить население в том, что РФ опасна, а превентивной мерой против угрозы якобы станет только разрушение российской государственности. «Методички гендиректората предусматривают вколачивание в "умы и сердца" европейцев идеи о том, что Россия - "второсортная держава, не имеющая права диктовать Европе свои условия"»-- говорится в сообщении.

20 марта лидеры Евросоюза выступили с призывом к России проявить «реальную политическую волю к прекращению войны». В заявлении также утверждается, что страны ЕС готовы усилить давление на Россию для того, чтобы ослабить способность страны вести боевые действия.