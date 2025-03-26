На Кубани самыми популярными необычными именами для детей стали Атом и Аксена

В Краснодарском крае в 2024 году среди необычных имен для детей наиболее популярными стали Атом и Аксена. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в Управлении ЗАГС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Большой популярностью в прошлом году пользовались необычные мужские имена, среди которых: Боис, Валерьян, Варлаам, Велесий, Гавриель, Гедеон, Дамьян, Десмонд, Космос, Мадрид, Назарет, Неймар, Октавиан, Оллаберган, Персей, Кельвин, Устин, Фарисей и Эраст. Кроме того, родители часто называли сыновей традиционными именами: Михаил, Артем, Александр, Марк, Матвей, Лев, Иван, Мирон, Дмитрий, Кирилл и Роман.

В 2024 году девочек в Краснодарском крае также называли оригинальными именами, наиболее популярными стали: Алитея, Аллегра, Арлета, Амрита, Барира, Васса, Гурия, Дарена, Диера, Златислава, Илуана, Каталия, Лианелия, Малина, Муза, Ная, Рута и Юнона. Распространенными привычными именами стали: София, Мария, Ева, Анна, Варвара, Виктория, Василиса, Арина, Полина, Алиса, Мирослава, Милана, Екатерина, Ксения и Есения.

Алина Зорина