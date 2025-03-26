Две трети сочинцев не копят деньги на будущее детей

Свыше двух третей жителей Сочи (67%) не откладывают деньги для своих детей на жилье или высшее образование. Об этом сказано в исследовании, проведенного «Группой Ренессанс Страхование» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди более 1,5 тыс. россиян из крупных городов, в том числе Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Среди респондентов, которые все же формируют такие накопления, большинство (20%) ежемесячно вносят от 5 до 30 тыс. руб. Не более 5 тыс. руб. в месяц откладывают 8% опрошенных, а суммы свыше 30 тыс. руб. — 6%.

Сочи вошел в перечень регионов, где жители наименее активно создают сбережения для детей. Помимо сочинцев, редко откладывают деньги на будущее детей в Санкт-Петербурге (67%), Свердловской области и Краснодарском крае (по 68%), а также в Нижегородской области (76%).

Исследование выявило также гендерные различия: отцы чаще матерей заботятся о финансовом будущем детей — 44% против 34%. Мужчины также склонны выделять более значительные суммы: взносы в размере 10-30 тыс. руб. делают 13% мужчин и только 8% женщин.

При этом значительная часть жителей Сочи (39%) серьезно размышляет о наследстве для своих детей. Чаще всего в качестве потенциального наследства рассматривается жилая недвижимость (24% — квартира, 16% — загородный дом или дача) и денежные средства (19%).

Большинство сочинцев (68%) полагают, что родителям желательно обеспечить детей собственным жильем или суммой на первоначальный ипотечный взнос, если есть такая возможность. Каждый пятый опрошенный (21%) считает это обязательным.

Мария Удовик