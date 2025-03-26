В Кургане начали расследование несчастного случая с работником «Макфы»

Государственная инспекция труда в Курганской области начала расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с сотрудником АО «Макфа». По предварительной информации, при перестановке вагонов на производственной площадке работника зажало между металлической конструкцией и вагоном, сообщает пресс-служба госинспекции.

Инцидент находится на контроле предприятия.

«Несчастный случай находится на контроле службы производственного надзора АО „Макфа“, также компания оказывает содействие надзорным органам в установлении причин несчастного случая», — отметили в пресс-службе компании.

Госинспекция труда в регионе устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, а также виновных лиц. По неофициальным данным, работник находится в больнице в стабильном состоянии.

Виталина Ярховска