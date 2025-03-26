Петербург и Казань превзошли Москву по доли бронирований на майские праздники
Доля ранних бронирований отелей и гостиниц в Санкт-Петербурге составила 11% от общего количества заказов по стране. Северная столица опередила Москву, сообщили в цифровой экосистеме МТС.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Там представили сведения платформы Bronevik.com (входит в МТС). В лидерах рейтинга также Казань. На столицу России пришлось 7% бронирований, на Нижний Новгород — 6%.
Россияне проявили большую заинтересованность в путешествиях на майские из-за продления выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Средний чек на бронирование номера за год вырос на 12% и достиг 6,6 тыс. рублей за ночь.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 800 тыс. иностранных туристов посетили Петербург в 2024 году.