Петербург и Казань превзошли Москву по доли бронирований на майские праздники

Доля ранних бронирований отелей и гостиниц в Санкт-Петербурге составила 11% от общего количества заказов по стране. Северная столица опередила Москву, сообщили в цифровой экосистеме МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Там представили сведения платформы Bronevik.com (входит в МТС). В лидерах рейтинга также Казань. На столицу России пришлось 7% бронирований, на Нижний Новгород — 6%.

Россияне проявили большую заинтересованность в путешествиях на майские из-за продления выходных за счет переноса нерабочего дня с февраля. Средний чек на бронирование номера за год вырос на 12% и достиг 6,6 тыс. рублей за ночь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 800 тыс. иностранных туристов посетили Петербург в 2024 году.

Татьяна Титаева