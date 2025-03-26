В Татарстане осенью могут разрешить охоту на медведей

Осенью в Татарстане могут открыть сезон охоты на бурого медведя после окончания учета особей. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Сейчас отлавливать медведей нельзя, так как их учет закончится только в августе.

«По окончании учета необходимо будет сопоставить численность, собрать заявки. Чтобы добыть одного медведя, в охотничьем угодье должно быть не менее четырех медведей. Исходя из численности и нормативов, мы будем определять лимиты и квоты на добычу в определенном сезоне», — отметил глава Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

В Татарстане сейчас обитает около 70 тыс. бурых медведей. Ареал их обитания расширяется. Животные мигрируют из соседних регионов: Кировской области, Удмуртии, Марий Эл и Башкортостана.

На территории республики их можно заметить в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Кукморском, Арском, Лаишевском, Пестречинском, Верхнеуслонском, Буинском и Тетюшском районах.

Дарья Сайфиева