Полиция возбудила дело после нападения на бригаду скорой помощи на Афонской

Брат и сестра, подозреваемые в нападении на бригаду скорой помощи на Афонской улице в Санкт-Петербурге, стали фигурантами уголовного дела. О его возбуждении сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 16 марта. Тогда пострадали 35-летняя фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи в возрасте 61 года. Они приехали на Афонскую улицу по обращению 30-летней петербурженки, которая и подозревается в нападении.

Вместе с ней фигурантом дела стал 29-летний брат. Их задержали и доставили в отдел для разбирательства. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве накануне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у пострадавших выявили травмы в Елизаветинской больнице. После они написали заявления в полицию.

Татьяна Титаева