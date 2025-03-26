Коллеги решают, профессор — сдает

Прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего завкафедрой Омского государственного технического университета (ОмГТУ), профессора Владимира Юши, которому вменяется в вину хищение свыше 22 млн руб. под видом организации научно-исследовательских работ. В материалах следствия указывается, что фактически исследования проводили сотрудники его кафедры, а выделенные университетом на это средства поступали в подконтрольные профессору организации. Преподаватель вину не признал. Предстоящий судебный процесс станет вторым для доктора наук: в 2023 году Владимир Юша получил два с половиной года условно за мошенничество почти на 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Юша снова предстанет перед судом за мошенничество, а также ответит за отмывание криминальных доходов

Фото: Пресс-служба ОмГТУ Владимир Юша снова предстанет перед судом за мошенничество, а также ответит за отмывание криминальных доходов

Фото: Пресс-служба ОмГТУ

Первомайский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело о хищении более 22 млн руб., выделенных для исследовательских работ. Обвиняемым стал 67-летний Владимир Юша, ранее возглавлявший кафедру «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ, рассказали в прокуратуре области.

В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ. По данным следствия, завкафедрой в период с 2015-го по 2019 год организовал проведение научно-исследовательских работ. Для их выполнения он привлекал подконтрольные организации, с которыми заключались договоры, а все проекты реализовывались силами сотрудников возглавляемой им кафедры. В материалах дела указывается, что технические задания, калькуляция затрат, а также приемка выполненных работ осуществлялись заведующим кафедрой.

Расследование установило, что по такой схеме было похищено более 22 млн руб. Помимо мошенничества (ст. 159 УК РФ) завкафедрой вменили в вину отмывание криминальных доходов (ст. 174.1 УК РФ).

«Под видом оказания фигуранту спонсорской помощи подконтрольная ему фирма в 2018 году оплатила профессору и переводчику поездку в Великобританию для участия в конференции в Лондонском городском университете. Перечисленные для оплаты перелета, проживания и суточных более 400 тыс. руб. поступили на счета организации ранее за якобы изготовление и поставку оборудования в рамках проведенной научно-исследовательской работы»,— рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Для возмещения ущерба, причиненного вузу, по ходатайству следствия был наложен арест на денежные средства профессора. Владимир Юша вину не признал. Связаться с его адвокатом не удалось.

В августе 2023 года тот же суд рассмотрел первое дело профессора Юши и по статье УК о мошенничестве назначил ему два с половиной года условно. Суд установил, что в 2013 году зафкафедрой инициировал проведение университетом конкурса на разработку и изготовление многоцелевого турбоагрегата, зная, что такой прибор уже создан студентом ОмГТУ. В дальнейшем профессор без проведения каких-либо исследований подготовил и оформил от имени аффилированной организации отчет, текст которого скопировал с магистерской диссертации студента. Следствие доказало, что 1,4 млн руб., поступившие на счет фирмы за выполненные работы, завкафедрой присвоил. Вину он также отрицал, однако полностью возместил причиненный ущерб.

Константин Воронов