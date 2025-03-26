Прокуратура проверит разрушение здания в центре Ярославля

В Ярославле прокуратура Кировского района начала проверку из-за разрушения здания на углу улиц Депутатская и Андропова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 26 марта на историческом здании по адресу Андропова, 19 появились глубокие трещины. Собственник предполагает, что их причиной стали вибрации при работах водоканала. При этом в здании проводились реставрационные работы, на которые были разрешения, сообщал главный архитектор города Артем Цымбалов.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований градостроительного законодательства, а также законодательства об охране объектов культурного наследия, включая вопросы о законности действий контролирующих органов при согласовании работ по восстановлению объекта культурного наследия и осуществлении контрольных полномочий»,— сообщили в прокуратуре.

Проезд по улице Депутатской в связи с угрозой обрушения здания перекрыли, с участка эвакуировали припаркованные автомобили. На месте работают представители правоохранительных органов и власти.