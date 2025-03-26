На Дону задержан подозреваемый в убийстве брата

В Ростовской области по обвинению в убийстве задержан 37-летний житель Новошахтинска. По версии следствия подозреваемый проломил своему брату голову металлическим ломом, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ростовской области Фото: СУ СК по Ростовской области

Инцидент произошел в ночь на 12 марта 2025 года.

По версии следствия, смертельный удар был совершен во время ссоры. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый спрятал тело и орудие преступления рядом с домом.

Через несколько дней фигурант явился в правоохранительные органы с повинной, указав место, где скрыл останки брата. По ходатайству следователя суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следователи продолжают работу над установлением всех обстоятельств дела.

Николай Аксенов