В Ростове кольцевую развязку на Таганрог отремонтируют за 18 млн рублей

В Ростове-на-Дону объявили тендер на ремонт кольцевой развязки на пересечении улиц Малиновского и Таганрогская. Стоимость работ составит 18,4 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчик должен завершить все работы к 15 июня 2025 года. В рамках проекта планируется замена верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия, установка новых люков и ливневых решеток. Заказчиком выступает Муниципальное казённое учреждение «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону».

Напомним, в конце октября 2024 года в Ростове-на-Дону открыли движение по первому участку Западной хорды — дороге с четырьмя развязками и эстакадой через железнодорожное полотно. Строительство этого объекта было завершено менее чем за два года.

Тат Гаспарян