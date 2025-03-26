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Из Нижнего Новгорода в майские праздники назначили 26 дополнительных поездов

В майские праздники 2025 года на Горьковской железной дороге назначили 46 рейсов дополнительных поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания», включая 26, которые пойдут через Нижний Новгород. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эти поезда будут курсировать с 29 апреля по 12 мая. В том числе 14 дополнительных рейсов свяжут Киров и Нижний Новгород с Москвой, 12 — с Санкт-Петербургом.

Еще 12 поездов назначили в сообщении между Москвой и Казанью, восемь — между Москвой и Ижевском.

Галина Шамберина