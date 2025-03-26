На кладбищах Кировского района Самары нашли нарушения санитарных норм
Самарское казенное учреждение «Ритуал» уличено в нарушении санитарно-эпидемиологических норм при содержании кладбищ. Речь идет о погостах в Кировском районе города. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В частности, установлено, что с кладбищ несвоевременно вывозят отходы, а их территория захламлена. Кроме того, ответственные лица не контролируют состояние санитарных зон погостов.
В связи с этим в отношении учреждения и должностного лица были возбуждены административные дела по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Нарушителей оштрафовали.
Кроме того, прокуратура внесла руководству МКУ «Ритуал» представление об устранении нарушений. В итоге к дисциплинарной ответственности были привлечены 11 сотрудников учреждения.
В Кировском районе Самары находятся кладбища «Безымянское», «Зубчаниновское» и «Яблонька».