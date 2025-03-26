В Крыму узаконили денежную компенсацию вместо земельных участков для военных

Государственный совет Крыма принял закон, одобряющий предоставление участникам СВО 1 млн руб. вместо бесплатного земельного участка. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе парламента Республики Крым (РК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Новый закон приняли на сессии Госсовета РК в среду. Согласно документу, теперь участник специальной военной операции или члены его семьи вправе выбрать по собственному усмотрению либо земельный участок, либо денежную компенсацию.

По словам министра имущественных и земельных отношений РК Ларисы Кулинич, представлявшей законопроект депутатам, в большинстве случаев земля, выданная ранее участникам СВО, не используется по назначению, а выставляется на продажу. Это, уверена чиновница, свидетельствует о том, что люди больше заинтересованы в получении денег.

Ранее изменения земельной льготы для ветеранов СВО анонсировал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, средства будут выплачивать из бюджета республики в течение двух недель с момента подачи заявления.

В соседнем Севастополе денежную компенсацию вместо земельных участков узаконили прошлым летом.

Александр Дремлюгин, Симферополь