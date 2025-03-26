Власти Ростовской области опровергли сообщения о снижении выплат контрактникам

Правительство Ростовской области опровергло слухи о сокращении выплат военнослужащим, заключившим контракты с Министерством обороны России. Заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий заявил, что информация о снижении сумм на 600 тыс. руб. не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Действие документов по выплатам продлено до 30 июня 2025 года. Постановления № 201 и 202 были подписаны 19 марта, что гарантирует продолжение поддержки военнослужащих в регионе.

С октября 2024 года региональная выплата для контрактников в Ростовской области составляет 1,6 млн руб. Эта сумма предназначена для тех, кто служит в отдельных воинских частях Министерства обороны России. Граждане, заключившие контракты на прохождение службы в Вооруженных силах РФ, получают выплату в размере 1 млн руб.

Правительство Ростовской области постановило внести изменения в постановление об условиях предоставления единовременной выплаты гражданам, добровольно заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в воинских частях 29325, 29328 и 29394. Заключившим контракт с 15 ноября 2024 года по 30 июня 2025 года полагаются выплаты в размере 600 тыс. руб. До изменений положенная выплата составляла 300 тыс. руб.

Тат Гаспарян