Донские власти вдвое увеличили выплату за контракт на службу в трех частях Минобороны

Правительство Ростовской области постановило внести изменения в постановление об условиях предоставления единовременной выплаты гражданам, добровольно заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в воинских частях 29325, 29328 и 29394.

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Согласно изменениям, заключившим контракт с 15 ноября 2024 года по 30 июня 2025 года полагаются выплаты в размере 600 тыс. руб. До изменений положенная выплата составляла 300 тыс. руб.

Соответствующий документ, подписанный врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, опубликован на сайте правовой информации региона.

Сергей Иванов