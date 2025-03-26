Уголовные дела об осквернении памятника в Нефтекамске рассмотрит ВС Башкирии

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении жителей Нефтекамска, обвиняемых в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, обвиняемые, которым 20 лет и 21 год, в прошлом сентябре умышленно осквернили памятный комплекс «Участникам локальных войн, военных конфликтов и погибшим при исполнении служебных обязанностей по защите интересов Отечества» на аллее памяти Великой Отечественной войны в Нефтекамске. Нарушение на телефон сняла их 17-летняя знакомая, которая затем опубликовала ролик в соцсетях. Как следует из видеозаписи, обвиняемые справили нужду на бронетранспортер, установленный в аллее.

В отношении несовершеннолетней уголовное дело выделено в отдельное производство, она обвиняется в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Ее дело также направят в Верховный суд Башкирии, отметили в управлении СКР.

Майя Иванова