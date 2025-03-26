Логистическая компания в Невинномысске выплатила 1,1 тысячи штрафов

В Невинномысске после вмешательства судебных приставов логистическая компания погасила более 1 тыс. штрафов за нарушения ПДД на сумму 755 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На протяжении нескольких месяцев на исполнение поступали исполнительные документы о взыскании штрафов ГИБДД с компании, занимающейся логистикой. В ходе исполнительных действий сотрудники службы установили счета в банке и обратили взыскание на денежные средства. Узнав об аресте расчетных счетов, руководство организации решило избежать оплаты задолженности, в связи с чем прекратились поступления на банковский счет»,— говорится в сообщении.

Так как приставы неоднократно сталкивались с такими попытками неуплаты, то они обновили запросы в другие банки — в двух других финансовых учреждениях установили недавно открытые счета и арестовали их.

Николай Аксенов