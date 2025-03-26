БСК выплатила 1,3 млрд рублей по облигациям

БСК выплатила владельцам ценных бумаг в общей сложности 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По облигациям с номером 4В02-02-01068-К-001Р частично погашена номинальная стоимость в размере 1,25 млрд руб. Бумаги были выпущены в июне 2020 года в количестве 5 млн штук. На одну облигацию выплачено 250 руб.

По этим же ценным бумагам выплачен доход за 19 купонный период – с 24 декабря 2024-го по 25 марта 2025 года. На одну облигацию доход составил 8 руб. 23 коп., всего — 41,15 млн руб.

Наталья Балыкова