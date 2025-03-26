Объем выданных автокредитов в Челябинской области сократился в два раза

В январе-феврале 2025 года жители Челябинской области взяли кредиты на покупку автомобилей на общую сумму 4,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 51%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране в начале года россияне оформили займы на машины на сумму 152 млрд руб., что меньше уровня января-февраля 2024-го на 54,4%. Самое сильное падение автокредитования отмечается в Ростовской (-62,5%), Кемеровской (-58,5%), Новосибирской (-57,1%) областях, а также в Санкт-Петербурге (-53,7%) и Воронежской области (-53,3%). Наименьшее снижение зафиксировано в Самарской (-40,2%) и Нижегородской (-41,2%) областях, в Пермском крае (-41,7%), Оренбургской области (-42,6%) и Краснодарском крае (-46,8%).

Виталина Ярховска