Прощание с погибшим в ЛНР военкором «Известий» состоится 28 марта в Симферополе

Прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком состоится 28 марта в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского отделения Союза журналистов России. Он погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Федорчак

Фото: соцсети Александр Федорчак

Фото: соцсети

Прощание состоится в 9:00 мск на территории телерадиокомпании «Крым» (улица Студенческая, 14). Для всех желающих попрощаться вход будет свободным. «Приходите почтить память Александра и поддержать его близких в этот трудный момент»,— говорится в сообщении.

Александр Федорчак учился на факультете журналистики в ТНУ им. В. И. Вернадского, расположенном в Симферополе. После окончания университета работал на канале «Крым 24», в 2022–2023 годах — на телеканале «Звезда». В «Известиях» журналист начал работать в 2024 году. Вместе с ним при обстреле в ЛНР погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и трое мирных жителей. Ранения получили 14-летний ребенок и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

Полина Мотызлевская