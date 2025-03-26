Рыбинскую ГЭС могут остановить из-за аномального маловодья

Рыбинскую гидроэлектростанцию могут остановить для максимального накопления водохранилищ, такой вариант сейчас рассматривается. Об этом сообщает «РусГидро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В этом году половодье на Волге началось на месяц раньше обычного. По прогнозам, его объемы будут ниже обычных значений. В «условиях аномального маловодья» энергетики в первую очередь занимаются наполнением водохранилищ для обеспечения водопользователей.

Суммарный приток воды в Волжско-Камский каскад во II квартале ожидается в пределах 100-128 км3 при норме 159 км3. Учитывая этот сценарий, не проводилась предполоводная сработка Рыбинского водохранилища.

«В настоящее время расходы воды через Рыбинскую ГЭС снижены до минимальных значений, рассматривается возможность остановки гидроэлектростанции на некоторое время с целью максимального наполнения водохранилища»,— говорится в сообщении «РусГидро».

Специалисты считают, что эти меры помогут обеспечить потребности сельского хозяйства, судоходства, водозаборов населенных пунктов и промышленных предприятий.

Алла Чижова