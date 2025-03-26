«Липецкдоравтоцентр» взял на содержание региональные дороги за 3,5 млрд

Областное госпредприятие «Липецкдоравтоцентр» выиграло конкурсы на содержание дорог в Липецкой области за 3,5 млрд руб. в сумме. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — областной бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Липецкдоравтоцентр» стал единственным участником четырех конкурсов, проведенных казенным учреждением «Дорожное агентство Липецкой области». Ведомство искало подрядчиков для содержания автодорог в Елецком, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Становлянском районах области. Итоговая цена первого контракта составила 812,8 млн руб., второго — 999,7 млн руб., третьего — 885,9 млн руб., четвертого — 838,8 млн руб. Эти суммы равны начальной максимальной цене.

Согласно техническому заданию, «Липецкдоравтоцентр» до конца 2026 года должен будет убирать снег и мусор, заделывать трещины и мелкие повреждения, добавлять щебенку, содержать линии освещения.

В конце прошлого года госпредприятие выиграло подряд на содержание липецких дорог в 18 муниципалитетах за 542 млн руб. Работы требовалось выполнять с 1 января до 31 марта 2025 года.

Анна Швечикова