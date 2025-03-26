Бюджету не хватило налогов

Верховный совет Хакасии принял поправки в республиканский бюджет, на которых настаивал Минфин РФ. Сокращение доходов из-за падения экспорта продукции угольной и алюминиевой промышленности вызвало уменьшение расходов, в частности, на административно-управленческий аппарат и субсидии муниципалитетам. Корректировка позволит региону получить дополнительную федеральную финансовую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дыру в бюджете Хакасии из-за снижения доходов угольной отрасли предстоит закрывать с помощью федерального бюджета

Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ Дыру в бюджете Хакасии из-за снижения доходов угольной отрасли предстоит закрывать с помощью федерального бюджета

Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

Парламент Республики Хакасия на заседании 26 марта внес поправки в региональный бюджет на 2025 год. «Внесение изменений… обусловлено необходимостью выполнения протокола совещания, состоявшегося 20 декабря под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова по вопросу о предоставлении дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, которая была предоставлена в конце декабря 2024 года. При этом протоколом совещания были установлены условия для республики о внесении изменений в бюджет 2025 года в целях обеспечения его сбалансированности»,— пояснил министр финансов республики Игорь Тугужеков. По его данным, в феврале Минфин РФ согласовал корректировку бюджета Хакасии.

Доходы региона сокращены на 1,25 млрд руб., до 56,22 млрд руб., расходы — на 1,54 млрд руб., до 62,27 млрд руб. В результате, дефицит составил 6,05 млрд руб., или 14,9% с учетом остатков средств прошлого года.

Сокращение доходов вызвано ситуацией в угольной и алюминиевой промышленности. Падение доходов компаний в этих отраслях привело к тому, что налог на прибыль организаций принес в бюджет Хакасии в январе-феврале 2025 года 780 млн руб. — на 60 млн руб. или 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот налог обеспечивает около 40% собственных доходов региона. При принятии бюджета-2025 власти Хакасии планировали, что поступления от него за год составят 16,41 млрд руб.

Падение поступлений от налога на прибыль не компенсируется ожидаемым ростом по другим статьям. Например, согласно корректировке бюджета, поступление от налога на доходы физлиц увеличится на 107 млн руб., от налога на добычу полезных ископаемых — на 73 млн руб. и т. д.

Расходы сокращены в значительной степени за счет уменьшения межбюджетных трансфертов муниципалитетам (на 450 млн руб.). Кроме того, правительство Хакасии урезало затраты на деятельность чиновников.

«Более чем на 5% мы сократили численность наших министерств и ведомств. Сегодня мы завершаем работу по сокращению административно-управленческого аппарата в подведомственных республиканских организациях. Эта работа потребовала дополнительных проверок, потому что скажу откровенно: в ряде учреждений есть злоупотребления со стороны руководителей, что вызвало необходимость заводить туда комиссии, смотреть их штатное расписание…»,— отметил присутствовавший на сессии глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлого года при обсуждении бюджета депутаты из контролирующей верховный совет фракции «Единой России» (ЕР) называли его нереалистичным. На сессии 26 марта против поправок они не возражали. Спикер, секретарь регионального отделения ЕР Сергей Сокол, на заседании отсутствовал, в этот день вместе с двумя другими депутатами-однопартийцами он находился с визитом в Луганской народной республике.

В пояснительной записке к законопроекту, подготовленной председателем парламентского комитета по бюджету и налоговой политике Валерием Марковым (ЕР), указывается, что Федерация профсоюзов Республики Хакасия не поддерживала поправки, поскольку они предусматривают, в частности, «сокращение расходов на дотации муниципальным образованиям на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы». Поправки, предусматривающие рост дотаций муниципалитетам, предложили советы депутатов Ширинского района и Ширы. Но их предложение отклонили из-за отсутствия указаний на источники доходов для такого роста.

«По инициативе депутатов сохранится поддержка сельхозтоваропроизводителей в сумме 380 млн руб. Также остались в бюджете 80,2 млн руб., которые в виде дотаций направляются в муниципалитеты на зарплату бюджетников. Правительство прислушалось к мнению депутатов и муниципалитетов, которые выразили несогласие с секвестированием именно этих статей. Изысканы другие возможности сократить расходы»,— прокомментировала принятие поправок пресс-служба верховного совета.

Объем возможной дополнительной федеральной поддержки, которая последует за принятием поправок, Игорь Тугужеков не указал. Валентин Коновалов напомнил, что «в прошлом году нас федерация дополнительно поддержала больше, чем на 3,2 млрд руб.».

Валерий Лавский